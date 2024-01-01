Стала известна цена билета на речном маршруте до Закамска Водные рейсы запустят в начале июня Поделиться Твитнуть

Фото: «Речные трамвайчики по Каме», vk.com/kamatravelperm

В краевом минтрансе установили стоимость билета на новом водном маршруте Пермь I — Закамск. За один взрослый билет нужно будет заплатить 367 руб. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на ведомство по региону.

Детям в возрасте от 5 до 10 лет будет предоставляться 50% скидка, и цена билета на них составит 183 руб. 50 коп., а детям до 5 лет билет покупать не надо. Кроме того, на этом маршруте будет действовать электронные социальные проездные документы.

Маршрут будет работать с 1 июня по 18 сентября. Его протяженность составляет 18 километров. Рейс в одну сторону с учетом посадки и высадки займет 130 минут. Рейсы будут выполнятся один раз в день.

Как ранее писал «Новый компаньон», в апреле этого года стало известно, что новый водный маршрут до Закамска будет АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт». Контракт был заключен на сумму 19,9 млн руб. Водный маршрут будет курсировать с 1 июня по 18 сентября 2024 года.

Власти смогли выбрать подрядчика только со второго раза.

В техзадании было указано, что исполнитель должен иметь основное и запасное судно пассажировместимостью не менее 130 человек. Подрядчик должен обеспечить доставку судна на место предоставления услуг по перевозке, выполнить бункеровку, набрать экипаж, а также возмещать издержки на лоцманские услуги и использование инфраструктуры. Оплата проезда будет осуществляться через валидатор.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.