Электрокатамаран «Экоходъ» в Перми открыл речные прогулки по Каме Помимо транспортных, судно будет совершать экскурсионные рейсы Поделиться Твитнуть

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В Перми открылись речные прогулки по Каме на электрокатамаране «Экоходъ». Судно с понедельника по четверг будет совершать транспортные поездки по маршруту Пермь—Закамск, а также в течение недели прогулочные и экскурсионные рейсы.

Согласно опубликованной информации, прогулочные поездки на электрокатамаране будут организованы ежедневно: с понедельника по четверг в 16:00, с пятницы по воскресенье — в 12:00 и 20:00. Остальные — в определённые дни. В их число вошли экскурсионные рейсы: «По волнам истории Перми», «Мосты Перми» и «Огни большого города», а также рейс с музыкальной программой «Музыка на камских волнах».

Продолжительность всех рейсов составляет 1,5 часа (кроме музыкального: его длительность составит 2 часа). Стоимость билетов составляет от 900 до 2900 руб. в зависимости от предложения и тарифа: льготные, стандартные и комфорт-класса.

Судно будет совершать транспортные рейсы Пермь—Закамск до сентября с понедельника по четверг. В 9:30 он будет отходить от Речного вокзала Перми и к 11:00 прибывать к причалу в Закамске. Оттуда в 11:30 он будет отправляться обратно и прибывать на Речной вокзал в 13:00. Ранее в краевом минтрансе сообщали, что взрослый билет на электросудно будет стоить 367 руб., детский (для пассажиров 5-10 лет) — 183,5 руб., поездка для детей до 5 лет бесплатна.

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