Алёна Бронникова Электрокатамаран «Экоход» в Перми продолжит курсировать до конца октября Первые рейсы стартовали с начала лета Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Речные прогулки по Каме в Перми электрокатамаран «Экоход» будет совершать до конца месяца. Как сообщили представители компании в группе «Водоходъ.Пермь» ВКонтакте, судно продолжит курсировать до 31 октября.

Открытие навигации «Экохода» в Перми состоялось в начале июня. В течение сезона судно с понедельника по четверг совершает транспортные поездки по маршруту Пермь—Закамск. В 9:30 оно отходит от Речного вокзала Перми, к 11:00 прибывает к причалу в Закамске. Оттуда в 11:30 отправляется обратно и прибывает на Речной вокзал в 13:00. Также с понедельника по воскресенье совершает прогулочные и экскурсионные рейсы продолжительностью 1,5-2 часа.

В Пермь двухпалубный катамаран компании «Водоходъ» прибыл из Нижнего Новгорода в мае. Он рассчитан на 130 пассажиров, оснащён кондиционером, розетками для зарядки гаджетов и туалетными комнатами.

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