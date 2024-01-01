В Пермь прибыл электрокатамаран «ЭкоходЪ 2» Первые рейсы стартуют с начала лета Поделиться Твитнуть

Telegram-канал правительства Пермского края

Из Нижнего Новгорода в Пермь 26 мая прибыл прибыл электрокатамаран «ЭкоходЪ 2». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Судно будет обслуживать пассажиров на водном маршруте Пермь—Закамск. Первые рейсы стартуют с 1 июня. До середины сентября катамаран будет отправляться с понедельника по четверг в 9:30 от Речного вокзала Перми и к 11:00 прибывать к причалу в Закамске. Оттуда в 11:30 он будет отправляться обратно и прибывать на Речной вокзал в 13:00.

Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на причале № 8 Речного вокзала Перми. Там уже установили модульный причал, предназначенный для приёма и подзарядки электрического судна. Такой же причал производства Пермской судоверфи установят в Закамске в районе ДК им. Кирова.

Двухпалубный катамаран «ЭкоходЪ 2» рассчитан на 130 пассажиров. Он оснащён кондиционером, розетками для зарядки гаджетов и туалетными комнатами.

Telegram-канал правительства Пермского края

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