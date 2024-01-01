Инфраструктурные проекты Пермского края представили Михаилу Мишустину Все они касались сферы транспорта Поделиться Твитнуть

На Транспортной неделе в Москве важные инфраструктурные проекты Прикамья и разработки местных компаний были представлены председателю правительства России Михаилу Мишустину, об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

В частности, главе кабмина РФ рассказали о проекте обновления производства Пермской судоверфи, которая сейчас производит остановочные комплексы для Москвы-реки. Также завод занимается созданием современных причалов, которые уже установлены в Перми и Хохловке, а до конца года появятся в Соликамске.

Среди планов судоверфи — восстановление двух судов «Метеор» и одного «Восход».

Это существенно увеличит число внутренних водных маршрутов, что в свою очередь привлечёт больше туристов и создаст новые возможности для комфортного отдыха, отметил Дмитрий Махонин.

В этом году Пермский край стал одним из лидеров в сфере водного электротранспорта. Председателю правительства рассказали о запуске электромаршрута «Пермь—Закамск», пассажиропоток которого превысил 8 тыс. человек, что на 30% выше ожидаемого.

Губернатор также представил несколько технологических проектов, включая зарядные станции для электротранспорта от Корпорации ПСС и терминал для безопасной транспортировки от Galileosky.

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