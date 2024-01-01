Строительство прогулочных электросудов на Пермской судоверфи начнётся в 2025 году Один из построенных кораблей останется в Прикамье Поделиться Твитнуть

В 2025 году по заказу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Пермская судоверфь начнёт строить два электросудна «Москва 2.0». Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Он заявил, что одно судно будет курсировать в Пермском крае.

Ранее «Новый компаньон» писал, что компания Emperium объявила о планах в 2026 году построить шесть прогулочных электросудов «Москва 2.0» в рамках контракта с ГТЛК, и что два из них будут собраны на Пермской судоверфи, но сроки начала работ и сколько судов останется в регионе, не уточнялось.

Для пермской компании, учреждённой ФРПК и Sitronics Group, проект «Москва 2.0» станет первым в области строительства прогулочных электросудов. Производство будет полностью осуществлено в регионе, начиная с металлообработки и сварки корпусов и заканчивая испытаниями судов перед передачей их клиенту.

«Москва 2.0» — новая модель судна, разработанная собственным конструкторским бюро Emperium. Первый экземпляр был заложен в этом году, представляет собой модернизированную версию теплохода «Москва Р-51». Электросудно будет длиной 33,3 м и шириной 8 м, рассчитано на размещение 130 пассажиров. Крейсерская скорость — 20 км/ч.





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