Алёна Бронникова Модульный причал в Краснокамске Пермского края установят до конца весны Стоимость работ оценили в 28 млн рублей Поделиться Твитнуть

КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края ищет подрядчика для выполнения работ по изготовлению, поставке и установке модульного причала в Краснокамске. Все работы необходимо завершить до 31 мая 2025 года.

Согласно документации электронного аукциона, опубликованной на сайте госзакупок, к изготовлению причала для посадки и высадки пассажиров с маломерных и пассажирских судов подрядчик должен будет приступить 1 февраля. Работы должны быть выполнены в два этапа организацией, имеющей признание Российского классификационного общества, а также под его наблюдением. Второй этап включает в себя монтаж объекта на месте установки, в районе ротонды на набережной Краснокамска.

«Причал предназначается для использования на реке Каме в целях обеспечения швартовки к нему маломерных судов, а также речных пассажирских судов, эксплуатируемых в бассейне реки для обеспечения безопасной посадки и высадки пассажиров», — сообщается в техзадании.

Все конструктивные элементы, оборудование, комплектующие и материалы должны быть новыми. Минимальный срок службы объекта должен составлять не менее 25 лет. Гарантия качества — 36 месяцев.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 декабря. Итоги подведут 28 декабря. Начальная цена контракта составляет 28,2 млн руб.

Ранее стало известно, что речные перевозки по маршруту Пермь— Закамск—Краснокамск запустят в 2025 году. Его протяжённость составит 18 км. В конце лета краевой минтранс утвердил тарифы на пассажирские перевозки.

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