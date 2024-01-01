Алёна Бронникова Власти Прикамья утвердили новые тарифы для речного транспорта на 2025 год Стоимость определена для двух маршрутов на три года Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края опубликовало два приказа от 29 августа об утверждении показателей, связанных с перевозкой пассажиров внутренним водным транспортом по регулируемым тарифам на 2025-й и плановый период 2026-2027 годов, которые будут курсировать по Каме из Перми. Документами, в том числе, утверждаются тарифы на указанный период.

Согласно приказу, по маршруту Пермь—Закамск—Краснокамск протяжённостью 18 км в одну сторону в 2025 году тариф за 1 км составит 25 руб., в 2026-м — 30,56 руб., в 2027-м — 36,11 руб. Количество рейсов с мая по октябрь составит 190, 192 и 186 соответственно.

Тариф за 1 км перевозки по новому маршруту Пермь—Оханск—Оса в одну сторону в 2025 году устанавливается в размере 2,86 руб., стоимость билета составит 1052 руб. В 2026 году цена за 1 км составит 2,98 руб. (билет — 1095,13 руб.), а в 2027-м — 3,10 руб. (билет — 1138,94 руб.). Ежегодно суда будут выполнять по 368 рейсов за период навигации.

На обоих маршрутах запланировано всего по три остановки. Новые нормативы вступят в силу с 1 января 2025 года.

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