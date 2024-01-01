Алёна Бронникова

Власти Прикамья утвердили новые тарифы для речного транспорта на 2025 год

Стоимость определена для двух маршрутов на три года

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Фото: «ВодоходЪ»

Министерство транспорта Пермского края опубликовало два приказа от 29 августа об утверждении показателей, связанных с перевозкой пассажиров внутренним водным транспортом по регулируемым тарифам на 2025-й и плановый период 2026-2027 годов, которые будут курсировать по Каме из Перми. Документами, в том числе, утверждаются тарифы на указанный период.

Согласно приказу, по маршруту Пермь—Закамск—Краснокамск протяжённостью 18 км в одну сторону в 2025 году тариф за 1 км составит 25 руб., в 2026-м — 30,56 руб., в 2027-м — 36,11 руб. Количество рейсов с мая по октябрь составит 190, 192 и 186 соответственно.

Тариф за 1 км перевозки по новому маршруту Пермь—Оханск—Оса в одну сторону в 2025 году устанавливается в размере 2,86 руб., стоимость билета составит 1052 руб. В 2026 году цена за 1 км составит 2,98 руб. (билет — 1095,13 руб.), а в 2027-м — 3,10 руб. (билет — 1138,94 руб.). Ежегодно суда будут выполнять по 368 рейсов за период навигации.

На обоих маршрутах запланировано всего по три остановки. Новые нормативы вступят в силу с 1 января 2025 года.

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