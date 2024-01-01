Речные перевозки по маршруту Пермь—Краснокамск запустят в 2025 году В эту навигацию будет действовать укороченный маршрут до Закамска Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В министерстве транспорта Пермского края 18 апреля 2024 года подписан приказ об утверждении размера тарифов на услуги перевозки пассажиров и багажа внутренним водным транспортом в пригородном сообщении по маршрутам Пермь—Закамск—Краснокамск и Краснокамск—Закамск—Пермь.

Согласно документу, тариф на перевозку одного пассажира за 1 км в 2024 году составит 20,4 руб., в 2025-м — 21,22 руб., в 2026-м — 22,07 руб. Тариф на детей 5-10 лет будет равен 50% от «взрослого» тарифа. Перевозка детей до 5 лет производится бесплатно.

В приказе сделано примечание о том, что в 2024 году перевозка пассажиров и багажа будет осуществляться только по укороченному маршруту — Пермь—Закамск.

Ранее сообщалось, что речные перевозки по вышеуказанному маршруту должны начаться с 1 июня, а завершиться 18 сентября 2024 года.

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