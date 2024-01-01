Объявлены повторные торги на обслуживание водного маршрута Пермь—Закамск—Краснокамск Первый аукцион отменили из-за необходимости внесения изменений в документацию Поделиться Твитнуть

Фото: «Речные трамвайчики по Каме», vk.com/kamatravelperm

Краевыми властями объявлен повторный аукцион на оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом по маршруту Пермь—Закамск—Краснокамск. Информация появилась на портале госзакупок. Первые торги были отменены из-за необходимости внесения изменений в документацию.

Итоги аукциона будут подведены 19 апреля. Начальная (максимальная) цена остаётся прежней — 19,9 млн руб.

Согласно техническому заданию, исполнитель должен иметь основное и запасное судно пассажировместимостью не менее 130 человек. Подрядчик должен обеспечить доставку судна на место предоставления услуг по перевозке, выполнить бункеровку, набрать экипаж, а также возмещать издержки на лоцманские услуги и использование инфраструктуры. Оплата проезда будет осуществляться через валидатор.

Исполнитель обязан обеспечить мойку и уборку судна не реже одного раза в день по окончании работы на маршруте и(или) при выезде судна на маршрут. Мойка производится силами подрядчика или за его счёт.

Срок оказания услуг: с 1 июня по 18 сентября 2024 года.

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