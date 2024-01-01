У Речного вокзала Перми началась установка модульного причала
Инфраструктура будет обслуживать электрокатамаран
Сотрудники «Пермской судоверфи» начали установку модульного причала на речном вокзале Перми. Инфраструктура необходима для судна на электрической тяге «ЭкоходЪ 2», который с 1 июня будет обслуживать маршрут Пермь—Закамск.
Как сообщали ранее в минтрансе Пермского края, взрослый билет на электросудно будет стоить 367 руб., детский (для пассажиров 5-10 лет) — 183,5 руб., поездка для детей до 5 лет бесплатна.
Продолжительность рейса в одну сторону составит 130 минут. При этом учитывается время на посадку и высадку пассажиров.
Электрокатамаран будет обслуживать маршрут Пермь—Закамск до 18 сентября.
Ожидается, что судно на электрической тяге (электрокатамаран от компании «ВодоходЪ») доставят в Пермь во второй половине мая. Это будет «ЭкоходЪ 2», который в прошлом сезоне проходил тестирование на речных прогулках в Нижнем Новгороде.
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