У Речного вокзала Перми началась установка модульного причала Инфраструктура будет обслуживать электрокатамаран Поделиться Твитнуть

фото: Пермская судоверфь

Сотрудники «Пермской судоверфи» начали установку модульного причала на речном вокзале Перми. Инфраструктура необходима для судна на электрической тяге «ЭкоходЪ 2», который с 1 июня будет обслуживать маршрут Пермь—Закамск.

Как сообщали ранее в минтрансе Пермского края, взрослый билет на электросудно будет стоить 367 руб., детский (для пассажиров 5-10 лет) — 183,5 руб., поездка для детей до 5 лет бесплатна.

Продолжительность рейса в одну сторону составит 130 минут. При этом учитывается время на посадку и высадку пассажиров.

Электрокатамаран будет обслуживать маршрут Пермь—Закамск до 18 сентября.

Ожидается, что судно на электрической тяге (электрокатамаран от компании «ВодоходЪ») доставят в Пермь во второй половине мая. Это будет «ЭкоходЪ 2», который в прошлом сезоне проходил тестирование на речных прогулках в Нижнем Новгороде.

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