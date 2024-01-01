На прогулочные рейсы в акватории Перми запустят электрокатамаран «ЭкоходЪ 2» Первая поездка запланирована на 1 июня Поделиться Твитнуть

Компания «ВодоходЪ» собирается запустить прогулочные рейсы в акватории Перми на двухпалубном электрокатамаране «ЭкоходЪ 2» и теплоходе «Москва-198». Об этом сообщили в пресс-службе компании. Первые поездки состоятся 1 июня.

Уточняется, что в крае будет работать «ЭкоходЪ 2» , который в прошлом сезоне проходил тестирование на речных прогулках в Нижнем Новгороде, и теплоход «Москва-198», который несколько лет не эксплуатировался, но прошёл глубокую модернизацию и готов к работе.

На судах будут проводиться экскурсии, анимации для детей, осуществляться сборные прогулочные рейсы.

«За навигацию 2024 года планируем обслужить в Перми более 70 тыс. пассажиров», — резюмировали в компании.

Ранее сообщалось, что судно серии «ЭкоходЪ» поставят в Пермь во второй половине мая 2024 года.

На прошлой неделе в пресс-службе краевого минтранса сообщили, что на обслуживание речного маршрута Пермь—Закамск в 2024 году заключат контракт с АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» на сумму 19,9 млн руб. Электросудно компании будет курсировать по маршруту с 1 июня по 18 сентября.

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