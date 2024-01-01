Стал известен подрядчик водного маршрута Пермь—Закамск—Краснокамск Власти смогли найти его со второго раза Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Как сообщили в пресс-службе краевого минтранса, обслуживать новый водный маршрут до Закамска будет АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт».

В ближайшее время чиновники заключат с этой компанией контракт на сумму 19,9 млн руб. Водный маршрут будет курсировать с 1 июня по 18 сентября 2024 года.

Напомним, на прошлой неделе краевые власти объявили повторный аукцион на оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом по маршруту Пермь—Закамск—Краснокамск. Информация появилась на портале госзакупок. Первые торги были отменены из-за необходимости внесения изменений в документацию.

В техзадании указано, что исполнитель должен иметь основное и запасное судно пассажировместимостью не менее 130 человек. Подрядчик должен обеспечить доставку судна на место предоставления услуг по перевозке, выполнить бункеровку, набрать экипаж, а также возмещать издержки на лоцманские услуги и использование инфраструктуры. Оплата проезда будет осуществляться через валидатор.

Исполнитель обязан обеспечить мойку и уборку судна не реже одного раза в день по окончании работы на маршруте и(или) при выезде судна на маршрут. Мойка производится силами подрядчика или за его счёт.





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