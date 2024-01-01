Судостроительная компания Emperium спустила на воду электрокатамаран для Перми Судно было построено для компании «ВодоходЪ» Поделиться Твитнуть

В Ленинградской области 5 апреля судостроительная компания Emperium спустила на воду три речных судна. Об этом сообщается в telegram-канале организации.

«Сегодня на нашей верфи особенно радостное событие — мы спустили на воду три судна: один круизный катамаран "Экоходъ-3" и два пассажирских речных трамвайчика. Следующий этап для этих судов — торжественное крещение», - информирует ресурс.

Как отметили авторы отраслевой медиа-группы «ПортНьюс», электрокатамаран «Экоход-3» был построен для федерального оператора речных круизов «ВодоходЪ». Сообщалось, что судно поставят в Пермь во второй половине мая 2024 года.

Запуск водного маршрута из Перми до Закамска прорабатывается с 2022 года. В прошлом году стало известно, что по данному маршруту планируется пустить двухпалубный электрокатамаран Ecocruiser судостроительной верфи Emperium (входит в IT-холдинг Sitronics Group). В марте 2024 года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил региональному минтрансу запустить в этом году электросудно по новому водному маршруту. В пятницу компания «ВодоходЪ» подтвердила открытие пассажирских линий в Прикамье уже в этом году.

Корпус судна Ecocruiser длиной 31,3 м и шириной 9,2 м выполнено из алюминия. Высота надводного борта составляет 3,6 м, водоизмещение — до 62 тонн, максимальная скорость — 40,7 км/ч (22 узла). Рассчитан на экипаж из трёх человек и 1520 пассажиров.

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