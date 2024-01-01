Екатерина Артёмова Губернатор Пермского края поручил запустить электросудно до Закамска в 2024 году Ранее сообщалось, что по маршруту планируется пустить электрокатамаран Ecocruiser Поделиться Твитнуть

фото: ФРПК

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил региональному минтрансу запустить в этом году электросудно по новому водному маршруту — до Закамска. Как сообщает «Рифей-Пермь» , данный вопрос обсуждался на встрече губернатора с главой министерства Сергеем Вешняковым.

Напомним, запуск водного маршрута до Закамска прорабатывается с 2022 года. Изначально предполагалось, что маршрут будет длиннее, и суда будут курсировать до Краснокамска, но затем было решено сделать маршрут менее протяжённым.

В прошлом году стало известно, что по маршруту до Закамска планируется пустить двухпалубный электрокатамаран Ecocruiser. Судно строит судостроительная верфь Emperium (входит в IT-холдинг Sitronics Group). Сообщалось, что электрокатамаран будет доставлен в Пермь во второй половине мая 2024 года.

В начале марта этого года краевое минзакупок объявило аукцион на оказание услуг по обслуживанию водного маршрута Пермь I — микрорайон Закамск. В конкурсной документации указывалось, что маршрут должен работать с 1 июня по 18 сентября. Начальная цена контракта составляла 19,9 млн руб. По информации на сайте госзакупок, 19 марта аукцион был отменён по решению заказчика.

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