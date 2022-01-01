Елена Синица По маршруту Пермь—Закамск—Краснокамск запустят речной рейс Это могут быть электросуда Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По маршруту Пермь—Закамск—Краснокамск запустят речной рейс. Об этом сообщил министр транспорта Сергей Вешняков на заседании инфраструктурного комитета краевого парламента.

По его словам, речной рейс по данному маршруту будет запущен однозначно. Однако на данный момент решается, будут ли это именно электросуда. Это зависит от решения технических вопросов, которые на данный момент находятся в проработке.

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