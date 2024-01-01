Максим Артамонов В Перми ищут подрядчика на осуществление речных перевозок до Закамска Цена контакта — почти 20 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: «Речные трамвайчики по Каме», vk.com/kamatravelperm

На сайте Госзакупок объявлен конкурс на оказание услуг по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом по регулируемым тарифам по маршруту Пермь II — м/р Закамск. Среди требований к подрядчик — два судна, основное и резервное, с пассажировместимостью — не менее 130 человек. Начальная цена контракта составляет 19,9 млн руб.

Победитель конкурса должен будет оказывать услуги по перевозке с 1 июня по 18 сентября. На транспортном средстве, которое будет курсировать из центра Перми в Кировский район, должен быть также переносной валидатор.

Планируется, что судно будет отправляться от Перми I в 9:30. Время в пути до Закамска составит 1,5 часа. В 11:30 оно будет отправляться обратно.

Напомним, в феврале этого года в Прикамье были утверждены тарифы для речного электротранспорта. Стоимость перевозок определена по двум маршрутам: Пермь I — м/р Закамск, а также Пермь—Оханск—Оса.





Согласно документу, по маршруту Пермь I — м/р Закамск в 2024 году в обе стороны тариф за 1 км составит 20,40 руб., в 2025 году — 21,22 руб., в 2026-м — 22,07 руб. Тариф по маршруту Пермь—Оханск—Оса за 1 км перевозки в 2025 году составит 5,18 руб., а в 2026 году — 5,39 руб. Перевозка одного ребёнка до пяти лет без предоставления отдельного места будет бесплатной. А дети в возрасте до 10 лет смогут воспользоваться транспортом за половину стоимости проезда с возможностью занять отдельное место.





В этом году 2024 в Перми планируется запустить первое электросудно. Федеральный оператор речных круизов «ВодоходЪ» намерен организовывать туристические рейсы и осуществлять регулярные перевозки. Для этого компания заказала у судоверфи Emperium электрокатамаран, который будет обслуживать маршрут Пермь—Закамск. А также в следующем году будут приобретены в лизинг на 25 лет два судна на подводных крыльях (СПК) «Валдай», которые будут курсировать по маршруту Пермь—Оханск—Оса.

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