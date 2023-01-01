Максим Артамонов В 2024 году суда на подводных крыльях хотят запустить по маршруту Пермь—Оханск—Оса Подвижной состав может поступить в регион к середине лета Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе состоявшегося 6 декабря прямого эфира прокомментировал планы краевых властей по развитию водного транспорта в Прикамье. По словам Махонина, за последние несколько лет были реконструированы причальные стенки на Перми I, в Закамске и Краснокамске. Они уже фактически готовы, а первый маршрут планируется запустить в следующем году — после того как поступит первая электролодка.

«Что касается дальнего следования, то подписано соглашение с Государственной транспортной лизинговой компанией на поставку в край двух «Валдаев» — это пассажирские суда на подводных крыльях. Всё зависит от производителей. Если производитель успеет к середине лета произвести эти суда, то они появятся в 2024 году. Если срок поставки будет определён в конце навигационного периода, то мы увидим эти высокоскоростные суда на реках в 2025 году», — сказал глава региона.

«Валдаи» планируется использовать на новом маршруте Пермь—Оханск—Оса. Этим муниципалитетам выделены соответствующие средства из регионального бюджета, чтобы привести в порядок причальную инфраструктуру. Также деньги перечислены Соликамску.

В Березниках краевые власти пошли по другому пути. С компанией «Еврохим», которая является владельцем речного порта «Березники», региональные власти договорились о том, что она будет создавать и модернизировать инфраструктуру причалов и заниматься реконструкцией речного вокзала, отметил глава Прикамья.

Напомним, два судна на подводных крыльях (СПК) «Валдай» власти Прикамья намерены приобрести в лизинг в 2024-2026 годах. Срок лизинга составит 25 лет, или 300 месяцев. Ежемесячные выплаты из бюджета запланированы с января следующего года в сумме 959,3 тыс. руб. за одно судно.





«Новый компаньон» уже сообщал, что власти Пермского края планируют приобрести два СПК в лизинг для перевозки пассажиров водным транспортом. Согласно проекту бюджета региона на ближайшие три года, ежегодно на эти цели будет направляться более 23 млн руб.





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