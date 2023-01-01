Алёна Бронникова В Прикамье два судна на подводных крыльях запустят по маршруту Пермь–Оса Запустить их планируется с 2025 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Два судна на подводных крыльях (СПК) «Валдай», которые власти Прикамья намерены приобрести в лизинг в 2024-2026 годах, будут курсировать по маршруту Пермь—Оханск—Оса. Об этом сообщается в заключении краевой Контрольно-счётной палаты к проекту бюджета на 2024 год.

Срок лизинга составит 25 лет, или 300 месяцев. Ежемесячные выплаты из бюджета запланированы с января следующего года в сумме 959,3 тыс. руб. за одно судно.

Рейсы по данному маршруту запустят в 2025 году. Модульный причал в Оханске для обеспечения перевозок установят также в 2025-м. Его стоимость составит 19 млн руб.

«Новый компаньон» сообщал о том, что власти Пермского края планируют приобрести два СПК в лизинг для перевозки пассажиров водным транспортом. Согласно проекту бюджета региона на ближайшие три года, ежегодно на эти цели будет направляться более 23 млн руб.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Перми планируется запустить первое электросудно. Об этом же губернатор Пермского края рассказал президенту РФ во время его визита в Пермь. Стоимость билета в одном направлении в 2024 году будет составлять 367,2 руб., в 2025 году — 381,8 руб., в 2026-м — 397,1 руб.





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