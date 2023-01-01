Электротранспорт по Каме запустят в Перми в 2024 году
Все трамваи в городе будут низкопольными
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин пообещал президенту РФ Владимиру Путину в 2024 году запустить в Перми электротранспорт по Каме.
Он также сообщил, что в планах властей развивать наземное метро, существенно обновить трамвайный парк. «Мы нацелены сделать все трамваи в Перми низкопольными», — добавил глава региона.
Губернатор также сказал, что более 1200 единиц общественного транспорта в краевом центре уже обновлено. Средний срок эксплуатации автобусов не превышает трёх лет.
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