Электротранспорт по Каме запустят в Перми в 2024 году Все трамваи в городе будут низкопольными Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин пообещал президенту РФ Владимиру Путину в 2024 году запустить в Перми электротранспорт по Каме.

Он также сообщил, что в планах властей развивать наземное метро, существенно обновить трамвайный парк. «Мы нацелены сделать все трамваи в Перми низкопольными», — добавил глава региона.

Губернатор также сказал, что более 1200 единиц общественного транспорта в краевом центре уже обновлено. Средний срок эксплуатации автобусов не превышает трёх лет.

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