Билет на электрокатамаран от Перми до Краснокамска будет стоить 367 рублей В год планируется выполнять по 900 рейсов Поделиться Твитнуть

фото: ФРПК

На сайте министерства транспорта Пермского края опубликован приказ ведомства об утверждении показателей работы нового речного маршрута Пермь—Закамск—Краснокамск на 2024-2026 годы. Документ был принят 19 сентября.

Как следует из приказа, ежегодно с мая по октябрь по маршруту Пермь—Закамск—Краснокамск будет выполняться 450 рейсов и столько же по маршруту Краснокамск—Закамск—Пермь. Протяжённость пути в одном направлении 47 км, общий объём транспортной работы должен составлять 42,3 тыс. км в год.

Стоимость билета в одном направлении в 2024 году будет составлять 367,2 руб., в 2025 году — 381,8 руб., в 2026-м — 397,1 руб.

Планируемые доходы от перевозок: в 2024 году — 9,8 млн руб., в 2025-м — 10,2 млн руб., в 2026-м — 10,6 млн руб.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Перми планируется запустить первое электросудно. Об этом же губернатор Пермского края рассказал президенту РФ во время его визита в Пермь.

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