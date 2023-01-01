В 2024 году между центром Перми и Закамском начнёт курсировать электрокатамаран Поделиться Твитнуть

В 2024 году в Перми планируется запустить первое электросудно. Федеральный оператор речных круизов «ВодоходЪ», выйдя на пермский рынок, намерен не только организовывать туристические рейсы, но и осуществлять регулярные перевозки. Для достижения этих целей компания заказала у судоверфи Emperium электрокатамаран.

По сведениям издания «Коммерсантъ-Прикамье», судно будет обслуживать маршрут Пермь—Закамск.

Emperium строит экологичные электрокатамараны Ecocruiser, представляющие два типа — однопалубные и двухпалубные, вместимостью от 120 до 130 пассажиров соответственно. Они могут использоваться как для плавания по рекам, так и для морских путешествий. Кроме того, эти катамараны могут выполнять грузоперевозки на расстояния до 100 км. Максимальная скорость судов составляет 40,7 км/ч.

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