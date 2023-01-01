Алёна Бронникова Пермский край купит в лизинг два судна на подводных крыльях Из бюджета на эти цели будет направлено 69 млн рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Власти Пермского края планируют приобрести два судна на подводных крыльях (СПК) в лизинг для перевозки пассажиров водным транспортом в 2024-2026 годах. По информации, указанной в пояснительной записке к проекту бюджета региона на ближайшие три года, общая сумма расходов составит 69 млн руб.

Так, из краевой казны власти намерены направлять более 23 млн руб. ежегодно. Размер выплат определён на основании коммерческого предложения, которое предоставила АО «Государственная транспортная лизинговая компания».

В марте губернатор Пермского края подписал указ о включении в состав рабочей группы по развитию водного транспорта в регионе компаний АО «ЦКБ по СПК им. Алексеева» и АО «НПП «Радар ММС». Предприятия занимаются совместной разработкой СПК «Метеор-120Р» и «Валдай-45Р». Сообщалось о перспективе запуска подобных транспортных средств для регулярных перевозок в Прикамье.

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