В Пермском крае могут начать курсировать речные суда на подводных крыльях Поделиться Твитнуть

В рабочую группу по развитию водного транспорта в Прикамье вошли компании АО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» и АО «НПП «Радар ММС». Соответствующий указ губернатора Прикамья опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечает «Коммерсантъ-Прикамье», эти предприятия совместно разрабатывают суда на подводных крыльях «Метеор-120Р» и «Валдай-45Р». Издание опросило экспертов, которые не исключают подобных транспортных средств для регулярных пассажирских перевозок в регионе, и делает вывод, что теперь в Пермском крае могут появиться и такие суда.

В минтрансе однако заявили, что пока планов закупать суда на подводных крыльях нет.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.