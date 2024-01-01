Алёна Бронникова В Прикамье утверждены тарифы для речного электротранспорта Стоимость перевозок определена по двум маршрутам из Перми Поделиться Твитнуть

В Пермском крае установили тарифы для перевозки пассажиров и багажа водным транспортом на электротяге по двум маршрутам, которые будут курсировать по Каме из Перми. Соответствующий приказ регионального минтранса был опубликован 27 февраля.

Этим же приказом установлены порядок предоставления средств краевого бюджета и порядок формирования регулируемых тарифов на перевозки водным транспортом в городском и пригородном сообщении, в прямом и обратном направлении. Тариф устанавливается на перевозку одного пассажира за 1 км пути.

Согласно документу, по маршруту Пермь I — м/р Закамск в 2024 году в обе стороны тариф за 1 км составит 20,40 руб., в 2025 году — 21,22 руб., в 2026-м — 22,07 руб. Тариф по маршруту Пермь—Оханск—Оса за 1 км перевозки в 2025 году составит 5,18 руб., а в 2026 году — 5,39 руб. Перевозка одного ребёнка до пяти лет без предоставления отдельного места будет бесплатной. А дети в возрасте до 10 лет смогут воспользоваться транспортом за половину стоимости проезда с возможностью занять отдельное место.

Стоимость билетов определена на основании коммерческих предложений перевозчиков, которые планируют выполнять перевозки по данным маршрутам, и анализа стоимости перевозки в регионе, где уже используется подобный опыт. Пересмотр тарифов возможен не чаще одного раза в год.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Перми планируется запустить первое электросудно. Федеральный оператор речных круизов «ВодоходЪ» намерен организовывать туристические рейсы и осуществлять регулярные перевозки. Для этого компания заказала у судоверфи Emperium электрокатамаран, который будет обслуживать маршрут Пермь—Закамск. А также в следующем году будут приобретены в лизинг на 25 лет два судна на подводных крыльях (СПК) «Валдай», которые будут курсировать по маршруту Пермь—Оханск—Оса.

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