Федеральная судоходная компания подтвердила открытие пассажирских линий в Прикамье «ВодоходЪ» планирует осуществлять речные перевозки в регионе с 2024 года Поделиться Твитнуть

Федеральный оператор речных круизов «ВодоходЪ» сообщил об открытии новых пассажирских линий в текущем году в Пермском крае и Ярославской области. Всего планируется эксплуатация 37 судов малого флота, в том числе скоростные пассажирские суда, суда на подводных крыльях «Комета» и воздушной подушке «Бирюса», прогулочные теплоходы класса «Москва» и «Нева», пассажирские катамараны и круглогодичные суда на электродвижении проекта Ecobus.

«В 2023 году скоростной и прогулочный флот работал в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, на Байкале, Красноярске и Краснодарском крае. В этом году мы откроем пассажирские линии ещё в двух регионах России — в Пермском крае и Ярославской области», — рассказал ТАСС генеральный директор АО «Водоходъ. Пассажирский порт» Юрий Куликов.

В прошлом году «ВодоходЪ» и аффилированные предприятия на пассажирских перевозках и прогулочных рейсах эксплуатировали 31 судно малого флота и 24 теплохода. Общий пассажиропоток составил более 800 тыс. человек, в том числе более 148 тыс. круизных туристов, сообщил Куликов.

В октябре 2023 года стало известно, что «ВодоходЪ» планирует выйти на пермский рынок и организовать в крае туристические рейсы и регулярные перевозки. Для этих целей компания заказала у судоверфи Emperium электрокатамаран, который будет обслуживать маршрут Пермь—Закамск.

В феврале в Прикамье утвердили тарифы для речного электротранспорта по двум маршрутам, в том числе, Пермь—Закамск. В начале марта на сайте госзакупок появился конкурс на оказание услуг по перевозке пассажиров по данному маршруту, однако 19 марта конкурс был отменён.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.