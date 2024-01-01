Алёна Бронникова У трёх авиакомпаний отозвали допуски на международные рейсы из Перми Перевозчики не смогут осуществлять полёты по шести маршрутам Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) отозвала допуски на осуществление международных рейсов из Перми у трёх авиакомпаний. Об этом говорится в соответствующем приказе ведомства от 24 декабря.

Так, «НордСтар» не сможет выполнять перевозки в Египет: в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, а также на Кипр по маршрутам Пермь—Пафос и Пермь—Ларнака. У «АйФлай» отозван допуск на осуществление рейсов Пермь—Санья (Китай), а у «Северного ветра» — Пермь—Белград (Сербия).

Согласно данным сайта Международного аэропорта Пермь, до марта из краевой столицы в Хургаду продолжит выполнять рейсы компания «АзурЭйр», а в Шарм-Эль-Шейх — «Аль Масрия Юниверсал Эйрлайнз» и «Уральские авиалинии». Другие зарубежные рейсы продолжат выполнять «ИрАэро» — в Баку, «АзурЭйр» — Гоа и Пхукет, «Ширак Авиа» — в Ереван.

Из Перми «НордСтар» сформировал программу полётов в Казань и Норильск — с апреля по сентябрь 2025 года, «Северный ветер» — в Сочи будет выполнять перелёты в январе, с апреля по май и в октябре.

Всего приказом Росавиации допуски отобраны на выполнение почти 400 маршрутов в 38 стран. В частности, в Австрию, Азербайджан, Албанию, Армению, Беларусь, Болгарию, Венгрию, Венесуэлу, Германию, Грецию, Доминикану, Египет, Израиль, Индонезию, Иран, Иорданию, Испанию, Италию, Казахстан, Камбоджу, Кипр, Киргизию, Китай, Лаос, Литву, Молдавию, Норвегию, ОАЭ, Польшу, Сербию, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Турцию, Узбекистан, Финляндию, Хорватию и Черногорию.

В марте Росавиация аннулировала у авиакомпании Royal Flight разрешения на выполнение международных перелётов из Перми. Это коснулось сразу 21 маршрута.

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