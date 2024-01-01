Алёна Бронникова
У трёх авиакомпаний отозвали допуски на международные рейсы из Перми
Перевозчики не смогут осуществлять полёты по шести маршрутам
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) отозвала допуски на осуществление международных рейсов из Перми у трёх авиакомпаний. Об этом говорится в соответствующем приказе ведомства от 24 декабря.
Так, «НордСтар» не сможет выполнять перевозки в Египет: в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, а также на Кипр по маршрутам Пермь—Пафос и Пермь—Ларнака. У «АйФлай» отозван допуск на осуществление рейсов Пермь—Санья (Китай), а у «Северного ветра» — Пермь—Белград (Сербия).
Согласно данным сайта Международного аэропорта Пермь, до марта из краевой столицы в Хургаду продолжит выполнять рейсы компания «АзурЭйр», а в Шарм-Эль-Шейх — «Аль Масрия Юниверсал Эйрлайнз» и «Уральские авиалинии». Другие зарубежные рейсы продолжат выполнять «ИрАэро» — в Баку, «АзурЭйр» — Гоа и Пхукет, «Ширак Авиа» — в Ереван.
Из Перми «НордСтар» сформировал программу полётов в Казань и Норильск — с апреля по сентябрь 2025 года, «Северный ветер» — в Сочи будет выполнять перелёты в январе, с апреля по май и в октябре.
Всего приказом Росавиации допуски отобраны на выполнение почти 400 маршрутов в 38 стран. В частности, в Австрию, Азербайджан, Албанию, Армению, Беларусь, Болгарию, Венгрию, Венесуэлу, Германию, Грецию, Доминикану, Египет, Израиль, Индонезию, Иран, Иорданию, Испанию, Италию, Казахстан, Камбоджу, Кипр, Киргизию, Китай, Лаос, Литву, Молдавию, Норвегию, ОАЭ, Польшу, Сербию, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Турцию, Узбекистан, Финляндию, Хорватию и Черногорию.
В марте Росавиация аннулировала у авиакомпании Royal Flight разрешения на выполнение международных перелётов из Перми. Это коснулось сразу 21 маршрута.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.