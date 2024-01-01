Рейсы из Перми в Ереван продлены до октября 2025 года Действующая программа полётов завершается в марте Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Авиакомпания «Ширак Авиа» продлила свои рейсы из Перми в Ереван до осени 2025 года. Согласно информации, размещённой на онлайн-табло аэропорта Большое Савино, перевозчик планирует выполнять рейсы по средам со 2 апреля по 22 октября. Действующая программа полётов завершается 26 марта 2025 года.

Рейсы в столицу Армении выполняются на воздушных судах Boeing 737, а длительность полёта составляет 3 часа и 5 минут.

Ранее сообщалось, что аэропорт Большое Савино в Перми перешёл на зимнее расписание. Всего в осенне-зимнем сезоне 2024/25 из аэропорта будут доступны 18 направлений по России и СНГ, а также рейсы в три страны дальнего зарубежья.

В частности, регулярные рейсы будут осуществляться, помимо Еревана, в Баку, Наманган, Пхукет, Гоа, Хургаду и Шарм-Эль-Шейх.

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