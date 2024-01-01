Аэропорт Перми перешёл на зимнее расписание Авиакомпании скорректировали сетку регулярных рейсов и обновили направления Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Аэропорт Большое Савино в Перми перешёл на зимнее расписание, сообщили в пресс-службе предприятия. Всего в осенне-зимнем сезоне 2024/25 из аэропорта будут доступны 18 направлений по России и СНГ, а также рейсы в три страны дальнего зарубежья.

Самым популярным направлением останется Москва. Авиаперевозчики «Аэрофлот» и «Победа» предложат до семи рейсов в день, из которых шесть направляются в Шереметьево, а один — во Внуково.

Также будут осуществляться ежедневные рейсы в Санкт-Петербург авиакомпаниями «Россия» и «Победа», а с 25 декабря по 11 января Smartavia добавит дополнительные рейсы в Северную столицу.

Каждый день можно будет летать в Новосибирск с S7 Airlines. Авиакомпания «ЮТэйр» запланировала рейсы в Тюмень и Когалым раз в неделю. Пассажиры также смогут летать два раза в неделю в Казань, Самару, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Сургут и Нарьян-Мар.

В Сочи планируется десять рейсов в неделю: пять от «Победы», три от «Аэрофлота» и два дополнительных от «Северного Ветра»/«Икар».

Зимняя программа международных рейсов из Перми охватывает популярные туристические направления, включая Пхукет и Гоа с Azur Air, а также Хургаду и Шарм-Эль-Шейх. Регулярные рейсы в Баку, Ереван и Наманган будут осуществляться по одному разу в неделю.

Актуальное расписание можно найти на сайте аэропорта Пермь, а информация о стоимости билетов доступна на сайтах авиакомпаний.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.