Алёна Бронникова Загрузка первого рейса из Перми в Таиланд составила почти 100% Azur Air 13 ноября возобновила прямые перелёты на остров Пхукет Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Первый после долгого перерыва прямой авиарейс из Перми в Таиланд, на остров Пхукет, оказался востребованным. Как рассказали «Новому компаньону» в пермском аэропорту, загрузка самолёта авиакомпании Azur Air, вылетевшего 13 ноября, составила почти 100%.

По информации, предоставленной аэропортом, указанным рейсом из Перми вылетели 335 пассажиров. При вместимости салона на 336 мест.

О том, что Azur Air в ноябре возобновит прямые перелёты из Перми в Таиланд, стало известно в начале сентября. В текущем месяце из столицы Прикамья запланирован ещё один рейс — на 25-е число. Рейсы будут выполняться по два-три раза в месяц до 25 марта. Время перелёта составит 8 часов 45 минут.

Как сообщал «Новый компаньон», 27 октября аэропорт перешёл на зимнее расписание. В этом сезоне международная программа до весны будет представлена направлениями: Таиланд, Египет, Гоа, Узбекистан, Азербайджан и Армения, до конца года — Турция. С начала 2025 года планируется выполнение регулярной программы по 13 внутренним направлениям.

Эксперты рассказали, что в среднем стоимость пакетных туров за рубеж на зимний сезон из Перми составляет около 200 тыс. руб. за двоих человек. Цены на Пхукет и Гоа стартуют от 180 тыс. руб. за двоих и около 280 тыс. руб. на семью с ребёнком.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.