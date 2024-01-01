Алёна Бронникова Azur Air в ноябре возобновит прямые рейсы из Перми в Таиланд Первый полёт назначен на 13 ноября Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Авиакомпания Azur Air в ноябре 2024 года возобновит прямые перелёты из Перми на остров Пхукет в Таиланде. По информации Ассоциации туроператоров, Anex и «Интурист» расширили полётную программу в Таиланд на сезон 2024/25. Список заявленных российских городов дополнился ещё 11-ю, в том числе столицей Прикамья.

В разное время и для разных городов программа запланирована с ноября 2024 года до конца апреля 2025 года. В расписании рейсов пермского аэропорта Большое Савино информация отсутствует.

По данным сайта Tourvisor, первые полёты запланированы на 13 и 25 ноября. Цены на тур продолжительностью 12 ночей за человека начинаются от 100,2 тыс. руб. На декабрь и март назначено по три рейса, на январь — два, на февраль и апрель — по одному.

Ранее сообщалось, что Azur Air запланировал на зиму 2024/25 чартерную программу из Перми в Гоа (Индия). Перелёты назначены на 17 и 27 декабря 2024 года и 7 января 2025 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.