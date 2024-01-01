Алёна Бронникова Авиакомпания Azur Air планирует возобновить чартеры из Перми в Индию Полёты запланированы на декабрь и январь Поделиться Твитнуть

Фото Azur air

Архив ИД «Компаньон»

Авиакомпания Azur Air запланировала на зиму 2024/25 чартерную программу из Перми в Гоа (Индия). Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на агрегатор туров Tourvisor, перевозчик осуществит три рейса.

Перелёты запланированы на 17 и 27 декабря 2024 года и 7 января 2025 года. Время в пути — 7 часов 10 минут. Цена на тур продолжительностью 10 ночей на одного человека начинается от 103,5 тыс. руб. При этом в расписании пермского аэропорта Большое Савино информация пока отсутствует.

Рейсы Пермь—Гоа, которые выполняла авиакомпания Azur Air, прекратились в период пандемии, затем возобновились в ноябре 2022 года. Перевозчик планировал выполнять чартерные перелёты до конца марта 2023 года, однако полётная программа была завершена раньше, в феврале. Причины не назывались.

Ранее «Новый компаньон» писал, что «Ширак Авиа» продлил программу рейсов из Перми в Ереван до конца марта 2025 года. Полёты будут осуществляться по средам с 30 октября по 19 марта.

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