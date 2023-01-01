Елена Синица Azur Air больше не будет летать из Перми в Гоа О причинах прекращения полётной программы не сообщается Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиакомпания Azur Air сворачивает полётную программу из Перми в Гоа. По данным расписания пермского аэропорта Большое Савино, сегодня, 21 февраля, авиакомпания выполнит последний рейс. На сайте авиакомпании также нет информации о других рейсах.

Как рассказали «Новому компаньону» в турагентствах, пакетные туры из Перми на Гоа пользовались большой популярностью, и причиной отмены рейсов точно стало не отсутствие интереса со стороны туристов.

Напомним, рейсы Пермь—Гоа прекратились в период пандемии, однако возобновились в ноябре 2022 года. Компания планировала выполнять чартерные рейсы до конца марта.

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