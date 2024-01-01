Олег Антонов Полёты из Перми в Ереван продлили до весны 2025 года Поделиться Твитнуть

Ереван / фото: pristor.ru

Авиаперевозчик «Ширак Авиа» продлевает свою программу рейсов из Перми в Ереван до конца марта 2025 года. По информации, размещенной на сайте аэропорта Большое Савино, полёты будут осуществляться по средам с 30 октября по 19 марта. Рейсы будут выполняться на самолете Boeing 737, а продолжительность полета составит 3 часа 5 минут. Первым изменения в расписании заметило издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Текущая программа полётов, представленная авиакомпанией, действует до 23 октября.

В 2021 году между Пермью и Ереваном совершали прямые рейсы российские авиакомпании Nordwind Airlines и «Уральские авиалинии». В 2022 году регулярных рейсов по этому маршруту не было, хотя в региональном министерстве транспорта сообщали о переговорах по запуску таких полётов в нескольких странах ближнего зарубежья, включая Армению. В январе 2023 года армянская авиакомпания «Ширак Авиа» начала продажу билетов на маршруте Пермь — Ереван, а весной осуществила первые рейсы. Программа была продлена до осени 2024 года.

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