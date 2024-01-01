Алёна Бронникова И в Хургаду, и в Когалым Пермский аэропорт переходит на зимнее расписание Поделиться Твитнуть

Аэропорт Перми с 27 октября 2024 года по 29 марта 2025 года переходит на зимнее расписание. В предстоящем сезоне в него вошли новые направления. На новогодние праздники туроператоры открыли бронирования ещё с лета. Максимальным спросом у пермских туристов пользуются Египет и Таиланд.

Полётные программы

Согласно расписанию аэропорта Большое Савино, до конца года полёты будут осуществляться по 18 внутренним и восьми международным направлениям.

Как рассказали в пресс-службе компании, международная программа до 29 марта будет представлена направлениями: Пхукет (Таиланд), Хургада и Шарм-эль-Шейх (Египет), Гоа (Индия), к летнему расписанию 2025 года добавится Анталья (Турция).

Полётные программы до весны из Перми также сформировали авиакомпания Uzbekistan Airways — в Наманган (Узбекистан), «ИрАэро» — в Баку (Азербайджан) и «Ширак Авиа» — в Ереван (Армения).

С начала 2025 года планируется выполнение регулярной программы по 13 внутренним направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Новосибирск, Сочи, Минеральные Воды, Махачкала, Казань, Самара, Усинск, Когалым, Тюмень и Сургут.

«С начала следующего года не будут выполняться такие направления, как Владикавказ, Волгоград, Ярославль. Выполнение рейсов по этим направлениям планируется на начало весенне-летнего периода. Новые направления в 2025 году: Красноярск, Новый Уренгой, Нижневартовск», — добавили в аэропорту.

При этом проектом бюджета Прикамья на 2025—2027 годы предусмотрено субсидирование 17 авиамаршрутов из Перми. Ежегодно из краевой казны на перевозки пассажиров воздушным транспортом планируется выделять по 330,3 млн руб.

Данный объём средств будет направлен на субсидирование 16 направлений внутри страны (Уфа, Красноярск, Казань, Самара, Нижний Новгород, Барнаул, Минеральные Воды, Тюмень, Сургут, Новосибирск, Волгоград, Калининград, Владикавказ, Махачкала, Когалым и Ярославль), а также на международный маршрут в Минск (Беларусь). Проект главного финансового документа будет рассмотрен в первом чтении на пленарном заседании краевого парламента 24 октября.

Изменения в расписании

Как отмечают представители турбизнеса, относительно прошлого года часть полётных программ с вылетом из столицы Прикамья была сокращена, несмотря на их востребованность. Однако появились и новые авианаправления, к которым туристы проявили интерес.

«В этом году нас не особо радуют расширением полётной программы, поэтому будем радоваться тому, что осталось. Произошло сокращение числа вылетов, осталось по одному вылету в неделю, убрали Минск и Владикавказ на зиму и весну. В текущей ситуации говорить об увеличении количества маршрутов и появлении новых не стоит, хотелось бы сохранить то, что уже имеем», — поделилась мнением генеральный директор турагентства «Бутик путешествий» Ольга Швецова.

Эксперты отмечают, что выбор у туристов снизился в связи с сокращением полётных программ ещё по двум российским направлениям. Так, по сравнению с прошлым годом уменьшится периодичность вылетов в Махачкалу и Минеральные Воды. В прошлом году направления были представлены двумя авиаперевозчиками, в этом — останется только «Азимут».

В то же время туристический спрос на отдых за рубежом удовлетворён появившимися программами Azur Air в Индию и Таиланд, продлённой программой Southwind в Анталью и увеличившимся количеством вылетов в Египет — рейсы в Хургаду будет выполнять Azur Air, в Шарм-эль-Шейх — AlMasria Universal Airlines и «Уральские авиалинии».

Директор пермского турагентства «Пять сезонов» Ольга Слухова также обратила внимание на возможность в этом году улететь из Перми в Баку и Ереван — туристы выбирают эти направления как для экскурсионного, так и для пляжного отдыха.

Несмотря на подготовленные полётные программы и появление рейсов в расписании аэропорта, зимой возможны их сокращения. По словам директора турагентства «Дом солнца» Евгении Друиды, такие сокращения в зимний период — обычная практика. Летом перевозчики ставят максимальное ожидание от зимы, а после Нового года оптимизируют полётные программы и некоторые рейсы могут снять.

«В данный момент хочу сказать, что из Перми загрузка хорошая по всем направлениям, и поводов для каких-то изменений нет. Но полётная программа зависит не только от нашего региона. К примеру, цепочка в Индию — это связка очень многих городов, и если в целом по всем регионам будет просадка, то они в том числе снимут и Пермь, то есть здесь гарантий, что какой-то рейс точно полетит, а какой-то рейс точно останется, к сожалению, нет», — прокомментировала Евгения Друида.

Чтобы подобрать более комфортные по времени туры, агентства предлагают клиентам вылеты также и из соседнего Екатеринбурга. Расписание «Кольцово» представлено более обширной географией полётов и частотой вылетов.

Рост цен и спроса

По словам экспертов, в данный момент идёт активное бронирование туров как на осень и зиму, так и на весенний период. Планировать отдых в новогодние праздники пермяки начали ещё летом, по программе раннего бронирования, сейчас цены заметно растут, но спрос остаётся таким же, как и в прошлом году.

Внутри страны самыми популярными у туристов являются Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Дагестан. Среди международных направлений лидерами стали южные страны: Эмираты с вылетом из Екатеринбурга, Турция, Таиланд и Египет с вылетом из Перми.

«Сейчас в Египет есть возможность улететь из Перми через Анталью. Туроператор «Пегас» поставил туры со стыковкой в Анталье. Поэтому периодичность рейсов в этом направлении будет ещё больше, а значит, появится ещё больше возможностей у наших туристов», — добавила Ольга Слухова.

Относительно цен представители турбизнеса дают разные прогнозы.

По словам Ольги Швецовой, сейчас горящих цен нет, но ожидается ежегодное снижение в период с ноября по декабрь.

«Цены обычно меняются в период проведения акций. Например, не так давно цена билетов в Сочи из Перми и обратно составляла 8,5 тыс. руб. Либо можно ожидать снижения уже ближе к дате на такие направления, как Махачкала в феврале, Калининград и так далее», — отметила она.

В то же время Евгения Друида прогнозов по снижению стоимости туров и цен на авиабилеты не даёт: «Снижения мы не ожидаем. В отелях заканчиваются места, на рейсы заканчиваются места, спрос растёт, люди хотят отдыхать. Мы, наоборот, ожидаем только повышения цен ближе к дате вылета. И это относится ко всему».

Она также рассказала, что цены бронирования зимнего направления с лета выросли уже на 15—20%. Так, предлагаемые в августе туры за 250 тыс. руб. сейчас подорожали до 280 тыс. руб. В Сочи на новогодние праздники с вылетом из Перми, по сравнению с августом, цены на некоторые отели выросли почти на 40% — с 100 тыс. до 140 тыс. руб.

В среднем стоимость пакетных туров за рубеж на зимний сезон составляет около 200 тыс. руб. за двоих человек. Наиболее выгодны туры в Египет, куда цены начинаются от 60 тыс. руб. на человека при минимальном сроке 10 ночей в середине декабря по тарифу «всё включено», а турпакет на семью из двоих взрослых и ребёнка — от 180 тыс. руб.

В ОАЭ на человека цена также начинается от 60 тыс. руб., на семью с ребёнком — от 150 тыс. руб. с завтраками. Цены на Пхукет и Гоа стартуют от 180 тыс. руб. за двоих и около 280 тыс. руб. на семью с ребёнком.

Относительно рейсов внутри страны минимальные цены эксперты не называют, поскольку запросы на количество дней, виды отдыха и выбор питания сильно разнятся. Наиболее выгодными являются Санкт-Петербург и Москва, куда из Перми выполняется большое количество регулярных рейсов.

По прогнозным данным аэропорта, пассажиропоток в 2024 году составит 1,96 млн человек. На внутренних рейсах — 1,75 млн пассажиров, на международных — 202,67 тыс. пассажиров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.