Первый рейс из Перми на Гоа вылетел с полной загрузкой Полётная программы рассчитана до конца марта Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В Перми возобновилось чартерное сообщение с индийским штатом Гоа. О планах перевозчика «Новый компаньон» сообщал ранее. Первый в этом сезоне рейс вылетел вечером 5 декабря. На борту самолёта было занято 238 мест, это 100%. Об этом рассказали в пресс-службе международного аэропорта «Пермь».

Время перелёта на Гоа составило 6 часов 55 минут. Вылеты будут осуществляться каждые 10-11 дней по четвергам и воскресеньям. Последний рейс в расписании назначен на 20 марта 2025 года.

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Маршрут обслуживает авиакомпания Azur Air. В аэропорту отметили, что билеты на чартерные рейсы продают туроператоры в рамках пакетных туров.

Напомним, рейсы Пермь—Гоа возобновились после пандемии в ноябре 2022 года. Перевозчик, всё тот же Azur Air, сначала планировал выполнять чартерные перелёты до конца марта 2023 года, однако полётная программа была завершена раньше, в феврале. Причины не назывались.

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