В начале декабря из Перми возобновятся прямые перелёты в Индию Пермяков будут возить в Гоа на самолётах Azur Air Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В этом году с 5 декабря авиакомпания Azur Air планирует возобновить прямые перёлеты из аэропорта «Большое Савино» в Гоа. Информация об этом следует из данных на сайте пермского аэропорта.

Время перелёта составит 6 часов 55 минут. Вылеты будут каждые 10-11 дней по четвергам и воскресеньям. Последний рейс в расписании назначен на 20 марта 2025 года.

Напомним, рейсы Пермь—Гоа, которые выполняла авиакомпания Azur Air, прекратились в период пандемии, затем возобновились в ноябре 2022 года. Перевозчик планировал выполнять чартерные перелёты до конца марта 2023 года, однако полётная программа была завершена раньше, в феврале. Причины не назывались.

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