Алёна Бронникова Программа полётов из Перми в Шарм-эль-Шейх продлена до осени 2025 года Время в пути составит почти шесть часов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines продлила свою полётную программу из Перми в Шарм-эль-Шейх до осени 2025 года. Об этом свидетельствуют данные сервиса поиска туров и отелей Tourvisor. В расписании международного аэропорта Перми рейсы отображаются до марта.

Последний рейс запланирован на 10 октября. Время в пути займёт 5 часов 45 минут.

Сейчас из краевой столицы на курорты Египта пермяки могут улететь на самолётах авиакомпании Azur Air — в Хургаду и AlMasria Universal Airlines и «Уральские авиалинии» — в Шарм-эль-Шейх.

Как сообщал «Новый компаньон», цены на туры в Египет с прямым вылетом из столицы Прикамья начинаются от 60 тыс. руб. на человека при минимальном сроке 10 ночей в середине декабря по тарифу «всё включено», а турпакет на семью из двоих взрослых и ребёнка — от 180 тыс. руб.

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