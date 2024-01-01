Алёна Бронникова В расписании аэропорта Перми появились авиарейсы в Египет Программа полётов запланирована до конца марта 2025 года Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В зимнем расписании международного аэропорта Пермь появились прямые авиарейсы на курорты Египта. Программы полётов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх сформированы до конца марта.

Рейсы в Хургаду три раза в месяц будет выполнять авиакомпания Azur Air. Вылеты из Перми запланированы по вторникам и пятницам на самолётах Boeing 757. Время в пути — 6 часов 30 минут. Последний вылет состоится 21 марта. Обратные вылеты будут выполняться по вторникам и четвергам, время в пути — 6 часов 15 минут.

В Шарм-эль-Шейх полёты будут выполнять египетская компания AlMasria Universal Airlines и российская — «Уральские авиалинии» на лайнерах Airbus A321. Из Перми запланировано по шесть рейсов каждый месяц по вторникам и пятницам до 28 марта. Перелёт займёт от 5 часов 45 минут.

О полётных программах авиакомпаний из Перми в Египет на зимний сезон стало известно ещё в начале сентября. На зимнее расписание пермский аэропорт перешёл 27 октября. Как сообщал «Новый компаньон», цены на туры в Египет с прямым вылетом из столицы Прикамья начинаются от 60 тыс. руб. на человека при минимальном сроке 10 ночей в середине декабря по тарифу «всё включено», а турпакет на семью из двоих взрослых и ребёнка — от 180 тыс. руб.

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