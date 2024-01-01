Алёна Бронникова Авиакомпании продлили чартерные рейсы из Перми в Египет Вылеты будут осуществляться по вторникам и пятницам Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Авиакомпании продолжат выполнять прямые рейсы из Перми на курорты Египта до весны 2025 года. Об этом свидетельствуют данные сервиса поиска туров и отелей Tourvisor.

Согласно представленной информации, полёты будут совершаться из Перми в Египет по вторникам и пятницам. Полётная программа Azur Air в Хургаду заканчивается 1 апреля 2025 года. Длительность перелётов из столицы Прикамья составляет 5 часов 30 минут, обратных перелётов — 7 часов 15 минут. В сентябре и октябре вылеты будут осуществляться по понедельникам и пятницам.

Египетская авиакомпания AlMarsia Universal Airlines завершит программу полётов в Шарм-эль-Шейх 6 мая 2025 года. Продолжительность рейсов в обе стороны составляет 5 часов 45 минут.

В расписании пермского аэропорта Большое Савино рейсы в Хургаду отражаются только на 13 и 23 сентября. В Шарм-эль-Шейх — до 18 октября.

Ещё в марте Tourvisor начал предлагать к бронированию прямые перелёты из Перми в Хургаду до октября. Время в пути до египетского курорта составило 6 часов 30 минут. Тип воздушного судна — Boeing 757.

Продажи билетов на прямые авиаперелёты из Перми в Шарм-эль-Шейх на самолётах Airbus A321 стартовали в марте. Ранее сообщалось, что они будут осуществляться вплоть до октября.

Авиакомпания Azur Air также в ноябре 2024 года возобновит прямые перелёты из Перми на остров Пхукет в Таиланде. Первые рейсы запланированы на 13 и 25 ноября.

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