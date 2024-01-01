Зарина Ситдикова Полёты из Перми в Хургаду продлены до октября До конца чартерной программы запланировано шесть авиарейсов на египетский курорт Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Авиакомпания Azur Air продолжит выполнять полёты из Перми в египетскую Хургаду до 14 октября. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Издание обратило внимание на информацию в системе поиска туров и отелей Tourvisor, где указано, что последний тур с прямым вылетом из столицы Прикамья в Хургаду стартует именно 14 октября.

До этого пакетные программы путешествий в данном направлении можно приобрести с вылетом 23 августа, 2, 13 и 23 сентября и 4 октября.

При этом информация об авиарейсах из Большого Савино на египетский курорт в расписании аэропорта отсутствует.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», ещё в марте агрегатор туров Tourvisor начал предлагать к бронированию прямые перелёты из Перми в Хургаду до октября. В июле авиакомпания Azur Air осуществила вылеты по маршруту Пермь—Хургада только 1 числа. Время в пути до египетского курорта составило 6 часов 30 минут. Тип воздушного судна — Boeing 757.

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