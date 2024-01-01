Первый рейс из Перми в Хургаду вылетел с полной загрузкой
Следующий перелёт назначен на 30 марта
Во вторник, 19 марта, возобновились рейсы перевозчика туроператора Anex авиакомпании Azur Air по маршруту Пермь—Хургада (Египет). Самолёт В-757 вылетел на курорт в 9 час. 20 мин. (прм). «Загрузка рейса была стопроцентная», — заявил «Новому компаньону» представитель авиаперевозчика.
Напомним, в январе-феврале чартеры в Хургаду отменили из-за низкой загрузки.
Также в расписании значатся чартеры в Хургаду на 30 марта, 9, 20 и 30 апреля. Рейсы будут выполняться на самолётах B-757, время в пути — 6,5 часов.
На другой египетский курорт, в Шарм-эль-Шейх, ближайшие рейсы из Перми поставлены на 21 марта и 1 апреля. Перелёты осуществляет авиакомпания «Аль Масрия Юниверсал Эйрлайнз» на самолётах A-321. Время в пути — 6 час.
Ранее сообщалось, что туроператор Fun&Sun сформировал полётную программу в Турцию из Перми на летний сезон. Туры из столицы Прикамья будет обслуживать турецкая авиакомпания Corendon Airlines. Чартерные рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам. Первый перелёт запланирован на 22 мая.
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