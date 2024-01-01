Первый рейс из Перми в Хургаду вылетел с полной загрузкой Следующий перелёт назначен на 30 марта Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Во вторник, 19 марта, возобновились рейсы перевозчика туроператора Anex авиакомпании Azur Air по маршруту Пермь—Хургада (Египет). Самолёт В-757 вылетел на курорт в 9 час. 20 мин. (прм). «Загрузка рейса была стопроцентная», — заявил «Новому компаньону» представитель авиаперевозчика.

Напомним, в январе-феврале чартеры в Хургаду отменили из-за низкой загрузки.

Также в расписании значатся чартеры в Хургаду на 30 марта, 9, 20 и 30 апреля. Рейсы будут выполняться на самолётах B-757, время в пути — 6,5 часов.

На другой египетский курорт, в Шарм-эль-Шейх, ближайшие рейсы из Перми поставлены на 21 марта и 1 апреля. Перелёты осуществляет авиакомпания «Аль Масрия Юниверсал Эйрлайнз» на самолётах A-321. Время в пути — 6 час.

Ранее сообщалось, что туроператор Fun&Sun сформировал полётную программу в Турцию из Перми на летний сезон. Туры из столицы Прикамья будет обслуживать турецкая авиакомпания Corendon Airlines. Чартерные рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам. Первый перелёт запланирован на 22 мая.

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