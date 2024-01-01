Зарина Ситдикова Стали известны даты авиарейсов из Перми в Шарм-эль-Шейх в августе Всего будет осуществлено три вылета в Египет Поделиться Твитнуть

В расписании международного аэропорта Большое Савино появились рейсы египетской авиакомпании AlMarsia Universal Airlines из Перми на курорт Шарм-эль-Шейх в августе. Согласно указанным данным, вылеты назначены на 6, 16 и 27 августа.

Авиарейсы будут осуществляться на самолётах Airbus A321. Из пермского аэропорта по вторникам (6 и 27 августа) воздушные суда будут отправляться в 3:50, в пятницу (16 августа) — в 8:05. Время в пути составит 5 часов 45 минут.

Напомним, продажи билетов на прямые авиаперелёты из Перми в Шарм-эль-Шейх на самолётах египетского лоукостера AlMarsia Universal Airlines стартовали в марте. Они будут осуществляться вплоть до октября.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», по данному направлению также планируется запустить новый чартерный рейс в ноябре. По информации сервиса поиска туров и отелей Tourvisor, их будет осуществлять авиакомпания «Уральские авиалинии» совместно с туроператором Fun&Sun.

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