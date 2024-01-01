Елена Синица Ещё одна авиакомпания планирует полёты из Перми в Шарм-эль-Шейх Полётная программа — с 1 ноября 2024 года по 18 марта 2025 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с туроператором Fun&Sun планируют запустить новые чартерные рейсы из Перми в Шарм-эль-Шейх. Информация об этом появилась в системе поиска туров и отелей Tourvisorю

Как сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, чартерная программа ещё не утверждена, но намерения действительно имеются. Полёты будут проходить на судах Airbus A321neo, рассчитанных на 236 пассажиров.

Полётная программа — с 1 ноября 2024 года по 18 марта 2025 года, добавили в Fun&Sun. Полёт будет длиться около 5,5 часа.

Согласно данным сервиса Tourvisor, стоимость тура на десять ночей в трёхзвездочном отеле по системе «Всё включено» на одного человека стартует от 78, 9 тыс.руб.

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