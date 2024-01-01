Алёна Бронникова Глава одного из проблемных муниципалитетов на севере Прикамья покинет должность На посту его может сменить зампрокурора Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

Действующий руководитель Красновишерского городского округа в Пермском крае Евгений Верещагин не планирует участвовать в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы. Его преемник пока не известен.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник в краевой власти, Верещагин покидает пост по собственной инициативе. По данным источника издания, на 99,9% должность главы муниципалитета займёт заместитель прокурора Соликамского округа Анна Мельчарик.

Нового главу округа депутаты местной думы выберут 18 декабря. Документы от кандидатов принимались с 7 ноября по 9 декабря.

Евгений Верещагин возглавил Красновишерский район в 2014 году, с 2019-го — городской округ. Анна Мельчарик ранее работала мировым судьёй и заместителем прокурора в Красновишерске.

С началом холодов жители северных районов Пермского края сталкиваются с проблемами отопления, подачи воды и электроснабжения. При подготовке к отопительному сезону 2024/25 особое внимание уделялось территориям, где чаще всего возникают коммунальные аварии. Губернатор Дмитрий Махонин поручил особое внимание обратить на Соликамск, Красновишерск и Кунгур — территориальные «столицы» коммунальных аварий.

Так, в прошлом году в Красновишерске во время январских праздников две котельные вышли из строя, часть города временно оставалась без тепла. Отопительный сезон этого года начался с проблем ещё в сентябре. В ноябре жители жаловались на отсутствие в течение двух месяцев тепла в домах из-за проблем с двумя котельными. Прокуратура проводила проверку, на место для координации работ выезжал министр ЖКХ Прикамья Артём Балахнин.

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