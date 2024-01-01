Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Готовность к отопительному сезону в Пермском крае составляет 96% Полная готовность ожидается к 15 сентября Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На заседании правительства Пермского края 11 сентября министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Артём Балахнин сообщил коллегам о том, как идёт подготовка к отопительному сезону. Он напомнил, что отопление начинает подаваться тогда, когда на протяжении пяти суток подряд среднесуточная температура не превысит 8 градусов по Цельсию, первыми получают теплоноситель объекты социальной инфраструктуры — школы, больницы, детские сады, — затем жилые дома.

Решение о начале отопительного сезона принимают органы местного самоуправления на основании метеорологического мониторинга, и в некоторых северных районах Прикамья, например, в Гайнах, подача тепла уже началась с 1 сентября.

В настоящее время готовность инфраструктуры к подаче тепла оценивается в 96%, однако к 15 сентября должна быть 100%-ная готовность. Общий объём финансирования, направленный в этом году на подготовку систем к отопительному сезону, — более 3,8 млрд руб.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин особое внимание поручил обратить на Соликамск, Красновишерск и Кунгур — территориальные «столицы» коммунальных аварий.

Уже традиционно в начале отопительного сезона будет организована работа «горячих линий». Можно будет обращаться в министерство ЖКХ, в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края, а также в муниципалитеты.

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