Министр ЖКХ Прикамья выехал в Красновишерск Артём Балахнин координирует на месте работы по ремонту котельных Поделиться Твитнуть

Артём Балахнин

permkrai.ru

Для координации работ по ремонту котельных в настоящее время в Красновишерске находится министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артём Балахнин.

Как сообщили в пресс-службе министерства, сейчас все котельные города работают штатно, тепло жителям подается в соответствии с температурными нормами.

По информации ООО «Теплосети», ремонт на котельной № 5 выполнен. На котельной № 2 завершается обвязка дополнительного котла, запустить в работу данное оборудование планируется 13 ноября.

Ранее «Новый компаньон» писал, что жители Красновишерска жалуются на отсутствие отопления, так как в городе неделю не работает котельная № 2, а из котельной № 5 течёт теплоноситель.

В администрации округа 8 ноября поясняли, что ООО «Теплосети» приостановило подачу теплоносителя на котельной № 2 в связи с подключением установленного котла к газовой сети, и в ближайшее время работа котельной должна возобновиться. Но жалобы на отсутствие тепла появлялись в соцсетях и 9, и 10 числа.

С началом холодов жители северных районов Пермского края сталкиваются с проблемами отопления, подачи воды и электроснабжения. В Красновишерском округе ещё с начала отопительного сезона в сентябре наблюдались проблемы с подачей тепла в дома. Кроме того, в первые дни ноября с приходом снегопадов массовые аварии на ЛЭП произошли в Березниках, Соликамске, Чердыни, Верещагино и в других муниципалитетах. Они оставили жителей без электричества и тепла.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.