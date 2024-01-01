Алёна Бронникова Жители ещё одного города в Пермском крае пожаловались на отсутствие тепла В Красновишерске уже неделю не работает одна из котельных Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Жители Красновишерска Пермского края пожаловались на отсутствие тепла и горячего водоснабжения в домах. Информация появилась в соцсетях. Внимание на проблему обратили «Вести Пермь».

По информации издания, замерзает весь город. Котельная №2 не работает уже неделю, а из котельной №5 течёт теплоноситель.

«В Красновишерске глобальная проблема. Весь город замерзает без отопления. В отдельных микрорайонах нет горячей воды уже два месяца. Глава и администрация Красновишерска дают только подготовленные отмашки. Счета за отопления пришли по 8 тыс., а по факту его нет», — сообщается в одном из постов в сообществе «Подслушано Красновишерск» ВКонтакте.

В комментариях под одной из публикаций 8 ноября администрация округа ответила, что ООО «Теплосети» приостановило подачу теплоносителя на котельной №2 в связи с подключением установленного котла к газовой сети, и в ближайшее время работа котельной должна возобновиться. Но жалобы на отсутствие тепла появлялись в соцсетях на протяжении выходных.

«Новый компаньон» направил запрос в администрацию округа.

С началом холодов жители северных районов Пермского края сталкиваются с проблемами отопления, подачи воды и электроснабжения. В Красновишерском округе ещё с начала отопительного сезона в сентябре наблюдались проблемы с подачей тепла в дома. Кроме того, в первые дни ноября с приходом снегопадов массовые аварии произошли в Березниках, Соликамске, Чердыни, Красновишерске и других муниципалитетах.

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