В Прикамье жители Соликамска остались без воды В администрации объяснили это ремонтно-восстановительными работами Поделиться Твитнуть

Утром 9 ноября администрация Соликамского городского округа на официальной странице в соцсетях опубликовала сообщение об отключении воды в муниципалитете.

«В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на сетях водоснабжения возможны перебои с предоставлением услуги водоснабжения, или полное ограничение на территории г. Соликамска», — говорится в посте мэрии.

В комментариях пользователи возмутились тем, что воду отключили уже в 6 утра, а официальная информация появилась лишь спустя несколько часов. Кроме того, соликамцы жалуются, что не организован подвоз воды.

«Подвоз воды не думали [организовать]? Дети, инвалиды да и мы сами снег топить, что ли [должны]? С утра не могли пост выставить? Пока народ возмущаться не стал. Перерасчёт, надеюсь, всем сделают или как?», — написала одна из горожанок.

Глава округа Александр Русанов пока никак не прокомментировал ситуацию.

Напомним, в начале ноября в связи с непогодой произошли массовые аварии на севере Пермского края. В Березниковском округе люди почти неделю сидели без света и воды. Пострадали также жители Соликамска, Чердыни, Красновищерска и других муниципалитетов. Электричество отключалось в десятках населённых пунктов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.