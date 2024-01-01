В Прикамье жители Соликамска остались без воды
В администрации объяснили это ремонтно-восстановительными работами
Утром 9 ноября администрация Соликамского городского округа на официальной странице в соцсетях опубликовала сообщение об отключении воды в муниципалитете.
«В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на сетях водоснабжения возможны перебои с предоставлением услуги водоснабжения, или полное ограничение на территории г. Соликамска», — говорится в посте мэрии.
В комментариях пользователи возмутились тем, что воду отключили уже в 6 утра, а официальная информация появилась лишь спустя несколько часов. Кроме того, соликамцы жалуются, что не организован подвоз воды.
«Подвоз воды не думали [организовать]? Дети, инвалиды да и мы сами снег топить, что ли [должны]? С утра не могли пост выставить? Пока народ возмущаться не стал. Перерасчёт, надеюсь, всем сделают или как?», — написала одна из горожанок.
Глава округа Александр Русанов пока никак не прокомментировал ситуацию.
Напомним, в начале ноября в связи с непогодой произошли массовые аварии на севере Пермского края. В Березниковском округе люди почти неделю сидели без света и воды. Пострадали также жители Соликамска, Чердыни, Красновищерска и других муниципалитетов. Электричество отключалось в десятках населённых пунктов.
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