Алёна Бронникова Отопительный сезон на севере Прикамья начался с аварий Мэр Красновишерска объяснил причины Поделиться Твитнуть

Жители Красновишерского городского округа Пермского края пожаловались в соцсетях на проблемы с подачей тепла в дома. Отопительный сезон в муниципалитете стартовал 18 сентября.

Как сообщил глава округа Евгений Верещагин на личной странице ВКонтакте, 24 сентября на оперативном совещании с руководителями теплоснабжающей организации и МУК «Красновишерская УК» обсуждались проблемы в работе сетей и оборудования, обнаруженные в процессе запуска тепла и опрессовки. Так, в котельной №1 пропало электропитание насоса, в котельной №2 затянулись пусконаладочные работы, а в котельной №5 возникли проблемы с автоматикой.

Мэр отчитался об оперативном устранении проблем и выходе котельных в нормативный режим функционирования, а также попросил жителей отнестись к этому с пониманием.

«Хочу отметить, что ежегодно во всех территориях отводится две-три недели на пусконаладочные работы. Именно в этот период и выявляются недочёты, которые нельзя определить без запитки систем и включения всего оборудования котельных. Это невозможно сделать в период летнего ремонта», — добавил он.

Верещагин также отметил, что не все УК и ТСЖ добросовестно подходят к вопросам подготовки к отопительному сезону, из-за чего несколько домов оказались не готовы к приёму теплоносителя. Многие многоквартирные дома с началом подачи тепла не открыли задвижки, а сделали это позже, при снижении температуры воздуха. Котельные в это время работали впустую, а затем дома разом начали подключаться к теплу.

«Автоматика на котельных воспринимает такую ситуацию как серьёзную утечку и останавливает процесс. Приходится запускать оборудование заново, производить дополнительный набор воды, нагревать теплоноситель до нормы, происходит завоздушивание системы», — объяснил глава округа.

По его словам, влияние на работу систем теплоснабжения оказывают также самовольные переустройства жителями системы в квартирах, установление насосов и пр. Он поручил ТСЖ, УК и старшим по подъездам провести работу по выявлению нарушений и призвал жителей верхних этажей осуществить спуск воздуха из системы.

Кроме того, местные жители оставляют многочисленные жалобы в комментариях официальной группы администрации округа ВКонтакте на отсутствие отопления в домах. Мэрия сообщила о порывах на некоторых участках тепловых сетей и проведении работ по устранению дефектов и утечек. В ООО «Теплосети» власти направили требование о принятии незамедлительных мер для обеспечения нормативных параметров теплоснабжения. По данным мэрии, ситуация находится на контроле.

В прошлом году в Красновишерске во время январских праздников две котельные вышли из строя, часть города временно оставалась без тепла. При подготовке к отопительному сезону 2024/25 особое внимание уделялось территориям, где чаще всего возникают коммунальные аварии. В сентябре власти отчитались о готовности систем к зимнему периоду на 96%.

Ранее сообщалось о резком похолодании в Прикамье с 23 сентября. Накануне в Красновишерском округе выпал первый снег.

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